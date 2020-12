Wissen/Katzwinkel

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit weist der Deutsche Wetterdienst für große Teile des Kreises Altenkirchen aktuell eine mittlere Waldbrandgefahr aus (Stufe 3 von 5). Wie schnell sich ein solcher Flächenbrand ausbreiten kann, hat erst am Wochenende der große Feuerwehreinsatz bei Schönstein/Mittelhof gezeigt. Gut, dass es auch in der Luft wachsame Augen gibt. In diesem Fall fiel die Rauchsäule einem jungen Piloten des SFC Betzdorf-Kirchen auf.