In einem am Freitag erschienenen Artikel über eine Ladenschließung sind zwei Imbisse in Kirchen bedauerlicherweise miteinander verwechselt worden. Richtig ist: Der Betrieb „Imbiss Mahlzeit Kirchen“ an der Siegener Straße ist seit Montag dieser Woche geschlossen. Die Inhaberin hat sich in dem Artikel zu den Gründen der Schließung geäußert.