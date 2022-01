Die Thomas Beton GmbH mit Hauptsitz in Kiel produziert seit Jahresbeginn Transportbeton an mehreren Standorten im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die deutsche Gesellschaft hat das Unternehmen Fertigbeton Kumm GmbH mit Werken in Neuwied, Krunkel, Kroppach und Plaidt und damit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. Wir sprachen mit Thomas-Beton-Chef B. Rainer Brings über die Expansion.