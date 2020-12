Wissen

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Nachdem ein 25-Jähriger am Montagabend die Tankstelle an der Morsbacher Straße in Wissen überfallen hat, ist es Beamten mit Unterstützung eines Diensthundeführers zwei Stunden später gelungen, den Täter zu fassen. Gegen 18 Uhr betrat der Mann maskiert die Tankstelle und ließ sich unter Vorhalt einer Pistole das Bargeld aus der Kasse aushändigen. Anschließend flüchtete er zu Fuß.