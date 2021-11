Achteinhalb Jahre Haft für Lukas K., siebeneinhalb für Mehmet C. Am Freitag ist der Prozess um einen brutalen Überfall auf ein Seniorenehepaar in Kobern-Gondorf vor dem Landgericht Koblenz mit saftigen Urteilen gegen die beiden Hauptangeklagten aus dem Westerwald, davon einer aus dem Kreis Altenkirchen, zu Ende gegangen.