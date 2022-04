Nach tragischem Betriebsunfall in Siegener Stahlfirma: Zweiter Arbeiter ist gestorben

Nach einem Betriebsunfall in einer Siegener Stahlfirma ist ein weiterer Arbeiter verstorben. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Bei dem nun Verstorbenen handelt es sich um den 33-Jährigen Arbeiter, der seit Sonntag in Lebensgefahr schwebte. Er verstarb am Montagabend.

In einer Siegener Stahlfirma war es am Sonntag zu einem tragischen Betriebsunfall gekommen. Hierbei kam zunächst ein 27-jähriger Arbeiter ums Leben, nun ein zweiter Arbeiter. Ein 47-jähriger Mann schwebt noch in Lebensgefahr. Ein weiterer 45-jähriger Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen.