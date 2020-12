Nach tödlicher Beilattacke in Niederschelderhütte: Anklage gegen Sohn

Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 17:01 Uhr

Dem 37 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen, der seit der Tat in Untersuchungshaft sitzt, wird in der kürzlich zugestellten Anklageschrift zur Last gelegt, am Mittag des 4. August seine 61 Jahre alte Mutter in dem gemeinsam bewohnten Haus in Niederschelder-hütte vorsätzlich getötet zu haben.

Nach vorangegangenen Streitigkeiten soll der Angeschuldigte zunächst ein haushaltsübliches Messer und danach ein Beil ergriffen haben, mit denen er jeweils auf den Kopf sowie den Rücken- und Halsbereich eingestochen beziehungsweise geschlagen haben soll.

Laut Staatsanwaltschaft räumt der Angeschuldigte die ihm zur Last gelegte Tat ein, behauptet jedoch, sich an den genauen Geschehensablauf nicht erinnern zu können. Ein Termin zur Hauptverhandlung vor dem Koblenzer Landgericht ist noch nicht bestimmt.