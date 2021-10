Gerade erst war das Altenkirchener Hallenbad nach langer, coronabedingter Schließung am 16. August wieder geöffnet worden, da kam am 15. Oktober die nächste Hiobsbotschaft: Bei einer seit Jahren durchgeführten, turnusmäßigen Untersuchung des Bades durch einen Statiker waren Mängel an den tragenden Stützpfeilern entdeckt worden, Fliesen waren abgesprungen, es zeigten sich Risse in den Fugen.