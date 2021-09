Nach sechs Monaten: Mobiles Testzentrum Kirchen schließt

Nach exakt sechs Monaten stellt das Mobile Testzentrum der Verbandsgemeinde Kirchen am 9. Oktober den Testbetrieb ein. Grund hierfür ist zum einen die stark gesunkene Nachfrage nach Tests, zum anderen aber auch die neue Testverordnung, die ab 11. Oktober gilt.

„Danach muss zwischen kostenfreien und kostenpflichtigen Tests unterschieden werden. Berechtigungen müssen geprüft werden, eine Kasse geführt und mit dem Träger der Bürgertestung abgerechnet werden. Alles in allem ein zu hoher Aufwand für unser Testpersonal“, sagt Steffen Kappes, der Leiter des Mobilen Testzentrums.

Die letzte Testmöglichkeit besteht am Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 12 Uhr am Feuerwehrhaus Brachbach und in der Mehrzweckhalle Friesenhagen.

Insgesamt wurden rund 10.000 Tests durchgeführt. Das Personal, hauptsächlich Feuerwehrleute, hat Tausende Dienststunden geleistet. „Ich möchte mich bei allen, die im mobilen Testzentrum mitgearbeitet haben, bedanken. Ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, der Bevölkerung einen großen Schritt in Richtung Normalität zu ermöglichen“, zieht Kappes Bilanz.