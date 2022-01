In der Ortsgemeinde Michelbach sollten laut Planung der Deutschen Bahn an der Strecke Altenkirchen–Westerburg die beiden Bahnübergänge an der Friedhofs-Hohl und an der Helde-Hohl geschlossen werden. Wie Ortsbürgermeisterin Alexandra Schleiden und der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, Torsten Klein, informierten, konnte diese „Radikallösung“ durch einige Änderungsvorschläge abgewendet werden.