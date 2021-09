Der Schimmelbefall in der Kita „Haus Nazareth“ in Bruche und die zwischenzeitlich erfolgte Schließung der von der Katholischen KiTa gGmbh Koblenz betriebenen Einrichtung durch das Kreisgesundheitsamt waren am Donnerstagabend Thema im Haupt- und Finanzausschuss der VG Betzdorf-Gebhardshain. Der Erste Beigeordnete Joachim Brenner informierte über den aktuellen Sachstand und sprach angesichts der Entwicklung von einer „unguten Situation“.