Der Betzdorfer Stadtrat hat die Maßnahmenpakete zur Sanierung und Modernisierung der kommunalen Kindertagesstätte Blumenwiese (ehemals Haus Nazareth) in Bruche verabschiedet. Mit dieser Entscheidung in der Sitzung am Dienstag in der Stadthalle brachte das Gremium ein Investitionsvolumen von rund 1,2 Millionen Euro auf den Weg.