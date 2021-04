Kreis Altenkirchen

Nach Rissen im Westerwald: Für Rüddel wird Wolf zum Problemfall

Nach den jüngsten Wolfsrissen im Westerwald hat der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel seine Forderung bekräftigt, im Zuge einer aktiven Regulierung des Bestandes den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. „Je zahlreicher die Wölfe werden, desto stärker sind auch größere Tiere durch Übergriffe gefährdet. Und es ist, diese Befürchtung ist mir in Gesprächen übermittelt worden, nur eine Frage der Zeit, dass sich Menschen durch den Wolf zunehmend akut bedroht fühlen, zumal er bereits auch in Wohnbereichen gesichtet wird“, so der Parlamentarier in einer Pressemitteilung.