Es war das Happy End eines aufregenden Tierabenteuers: Wie die RZ berichtete, konnte am späten Dienstagnachmittag in Betzdorf eine Entenmutter mit ihren acht kleinen Küken gerettet werden. Diese hatten sich mutmaßlich vom Rainchen aus auf einen gefahrenvollen Fußmarsch ans Sieg- oder Hellerufer begeben – und sich dabei in der Innenstadt verirrt. Doch nun hat das Entenglück am vermeintlich sicheren Ort leider ein trauriges Ende genommen.