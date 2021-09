Betzdorf

Nach Randale eines 17-Jährigen: Polizist wird leicht verletzt – mehrere Strafverfahren eingeleitet

Bei einem Einsatz der Polizei in einem Wohnhaus in Betzdorf ist in der Nacht auf Mittwoch ein Beamter leicht verletzt worden. Ein Jugendlicher hatte in einer Wohnung randaliert und wild um sich geschlagen.