Kirchen

Corona-Krisensitzung in der Villa Kraemer in Kirchen. Bei diesen Treffen steht praktisch nur ein Thema auf der Tagesordnung: Wie geht es für die Einrichtungen in Zeiten von Corona weiter? Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung: Eine neue Hygieneverordnung – und mit ihr neue Herausforderungen.