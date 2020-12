Wissen/Betzdorf

Sein Spiel mit dem Feuer hat ihm drei Jahre und zwei Monate Knast eingebracht. Die Quittung für die riskanten Mülltonnen-Zündeleien Ende 2019 in Wissen am Norma, bei Venezia Grill und Pizzeria und an einem Einfamilienhaus holte sich der „Feuerteufel“ von Wissen, Dennis A. (Name von der Redaktion geändert), am Betzdorfer Amtsgericht ab.