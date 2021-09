Freitag, 24. September, 15.15 Uhr: Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen wird Zweitimpfung Nummer 33.409 verabreicht – und damit die letzte. Das Impfzentrum (IZ) hat nach fast neun Monaten im Betrieb seine Tätigkeit eingestellt. Die Einrichtung und das Material werden in der kommenden Woche abgebaut und eingelagert – in der Hoffnung, dass sie so bald nicht mehr benötigt werden.