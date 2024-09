Plus Siegen

Nach Messer-Attacke im Bus nach Siegen: Alle Opfer außer Lebensgefahr

Von Jana Glose, Petra Albers, Björn Strasser

i Polizisten stehen vor dem Bus, der auf einer Sonderlinie zu einem Stadtfest fahren sollte. Eine 32-jährige Tatverdächtige soll in dem Bus andere Fahrgäste mit einem Messer angegriffen haben. Es gab mehrere Verletzte, aber keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Foto: Sascha Ditscher/dpa

Nach der Messer-Attacke in einem Bus in Siegen sind alle Opfer außer Lebensgefahr. Das teilt die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft mit. Insgesamt wurden am vergangenen Freitagabend in Siegen sechs Personen bei dem Angriff von einer 32-jährigen Frau verletzt.