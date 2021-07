31 Jahre lang lenkte Peter Fuhrmann die Geschicke der Sportgemeinschaft Niederhausen-Birkenbeul, die neben dem Fußball noch Abteilungen in den Bereichen Leichtathletik, Mountainbike, Kinderturnen, Damen- und Herrengymnastik sowie Aerobic hat. Gut 400 Mitglieder zählt der Verein und selbst die Corona-Pandemie änderte daran nichts. Doch irgendwann ist einmal Schluss und man soll ja gehen, wenn es am Schönsten ist, weshalb Peter Fuhrmann nun die Geschicke der SG in andere Hände legt.