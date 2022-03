Kreuztal

Nach Leichenfund in Kreuztal: Keine Hinweise auf ein Verbrechen

Nach dem Fund einer leblosen Person in Kreuztal-Ferndorf am vergangenen Donnerstag hat die Obduktion der Leiche keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei in Siegen hervor.