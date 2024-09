Plus Betzdorf

Nach Leerstand: Ins alte Betzdorfer Pfarrhaus kehrt Leben ein

Von Claudia Geimer

i Das ehemalige katholische Pfarrhaus in Betzdorf ist das neue Domizil der Messdiener und der St.-Georgs-Pfadfinder. Im Bild sind die Jungpfadfinder zu sehen. Foto: Claudia Geimer

Der verstorbene Pastor Georg Koch hätte seine Freude gehabt, wie „sein“ Pfarrhaus in Betzdorf nun weiter genutzt wird. Die Pfadfinder und die Messdiener sind in die untere Etage gezogen, die Räume im oberen Stockwerk nutzen Verwaltungs- und Pfarrgemeinderat für Treffen und als Archiv. Die offizielle Einweihung der neuen Räume der Pfadfinder findet am 21. September statt.