Es ist ein Auslaufmodell und wird dennoch schmerzlich vermisst, gerade in diesem verregneten Sommer 2021. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das Hallenbad auf der Glockenspitze in Altenkirchen – Trainings- und Ausbildungsstätte der DLRG und von mehreren Schulen genutzt – geschlossen. Doch mit der Zwangspause für das in die Jahre gekommene Bad, das demnächst durch einen Neubau ersetzt wird, ist es in absehbarer Zeit vorbei.