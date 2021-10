Altenkirchen

Nach langer Umbauphase: Rossmann öffnet bald in Altenkirchen

Die Außenwerbung am Geschäftsgebäude in der Kölner Straße verrät es: Am Samstag, 4. Dezember eröffnet in der Nähe des Aldi-Marktes eine Filiale der Drogeriekette Rossmann nach einer recht langwierigen Umbauphase, die bereits im Sommer 2020 begonnen hat.