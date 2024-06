Plus Freusburg

Nach langer Corona-Pause erfolgreich wie nie: „Freusburg Feuer“ bringt 5700 Euro für den guten Zweck

i Daniel Schneider und Vanessa Schmidt (vorne kniend) spenden je 2850 Euro an die Vereine Wünschewagen-ASB und Strahlemännchen. Das Geld kam beim mittlerweile 6. Freusburg Feuer zusammen. Foto: Daniel Schneider

Was soll man Erwachsenen zu Weihnachten schenken, die sich ohnehin alles selbst leisten könnten? Diese Frage stellten sich Daniel Schneider und seine Lebensgefährtin Vanessa Schmidt vor zehn Jahren. Viel besser wäre es, Geld an wohltätige Organisationen zu spenden. Nun luden die Zwei zum sechsten Mal Freunde und Bekannte ein. Dieses Jahr kamen 5700 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen an die Vereine Wünschewagen-ASB und Strahlemännchen gingen.