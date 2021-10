Ärger, Frust und Enttäuschung – so ist die Stimmungslage bei Eltern der Kindergartenkinder „Haus Nazareth“ in Betzdorf-Bruche. Die Pfarrei Heilige Familie hat mit der Schließung der Einrichtung wegen Schimmelbefalls einen Scherbenhaufen hinterlassen. Die RZ erreichten einige Berichte, wie es den Eltern und Kindern der Einrichtung im Alltag derzeit so geht.