Bruchertseifen/Eichelhardt

Seit Anfang Juni hat die Westerwälder Bäckereikette Hehl mit Sitz in Müschenbach die ehemals zur Bäckerei Schumacher gehörende Immobilie in Bruchertseifen übernommen. „An sieben Tagen in der Woche verwöhnen wir Feinschmecker mit traditionellen Handwerksbackwaren, genussvollen Snacks und ausgezeichnetem Kuchen“, wirbt Hehl nun auch für seine Bruchertseifener Filiale.