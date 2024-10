Plus Daaden

Nach Hausbrand in Daaden: Stadtratsmitglieder spenden Sitzungsgeld

i Weiterhin bewegt das Schicksal der Betroffenen bei dem Brand in der Saynischen Straße die Bewohner in Daaden. Stadtbürgermeister Walter Strunk dankt in der Ratssitzung allen Helfern. Foto: Thomas Leurs

Der Beginn der jüngsten Daadener Stadtratssitzung im Bürgerhaus ist ein emotionaler Moment. Stadtbürgermeister Walter Strunk erinnert an das „schreckliche Ereignis“ am 25. September, bei dem ein Mensch verstorben ist. An diesem Tag ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Hausbrand in der Saynischen Straße gekommen, die das Gebäude unbewohnbar machte.