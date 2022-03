Sie ist weiter das wohl bestimmende, in jedem Fall aber das am emotionalsten diskutierte Thema in der Kreispolitik: Die „Causa Greensill“ um den drohenden Verlust von Geldanlagen in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen Euro, die der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) bei dem mittlerweile insolventen Bremer Bankhaus getätigt hat.