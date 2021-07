Nach Flutkatastrophe an der Ahr: Verein „Katastrophenhilfe Rhein-Westerwald-Sieg“ aus der Taufe gehoben

Riesengroß ist die Bereitschaft, die Flutopfer an der Ahr mit Sach- oder Geldspenden zu unterstützen. Hilfe wird auch dringend benötigt, denn den Menschen im Katastrophengebiet fehlt es teils am Zugang zu sauberen Trinkwasser, und die Stromversorgung ist vielfach noch nicht wiederhergestellt, weiß der Altenkirchener Unternehmer Dennis Eichel. „Es gibt auch keine Lebensmittelgeschäfte mehr, in denen man sich einfach etwas zu essen kaufen kann“, fügt er hinzu. „Die Notlage der betroffenen Menschen macht mich fassungslos“. Deshalb hat Eichel mit einigen Mitstreitern heute per „Expressgründung“ den Verein Katastrophenhilfe Rhein-Westerwald-Sieg aus der Taufe gehoben.

Der Vereinszweck: In Zusammenarbeit mit etablierten Hilfsorganisationen Nothilfe leisten. Bereits am Samstag soll ein erster Konvoi mit Hilfsgütern in Richtung Ahr aufbrechen. Dringend benötigt werden auch weiterhin: Abgepacktes Trinkwasser in Flaschen, eingeschweißte nicht kühlbedürftige Lebensmittel des täglichen Bedarfs (Brot, Aufstrich, etc.), neuwertige Kleidung, rezeptfreie Medikamente und Medizinprodukte wie Verbandsmaterial und antiseptische Salben sowie Corona-Schutzmasken.

Dennis Eichel, der sich ehrenamtlich im Katastrophenschutz engagiert, ist es besonders wichtig, dass die Hilfslieferung koordiniert und professionell erfolgt. „Es bringt überhaupt nichts, dort mit Privatautos hinzufahren. Das Gebiet ist auch teilweise abgesperrt“, so der Vereinsgründer. Deshalb soll der Konvoi in Abstimmung mit dem DRK aus Katastrophenschutzfahrzeugen bestehen, die mit Sonderzeichen ausgerüstet sind und mit der Einsatzleitung vor Ort kommunizieren können.