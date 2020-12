Altenkirchen

Glück im Unglück für den Hemmelzer Bauunternehmer Rainer Müller: Einbrecher hatten am frühen Freitagmorgen den Betriebshof seiner Firma Tiefbau Müller an der Altenkirchener Graf-Zeppelin-Straße heimgesucht und einen Kastenwagen gestohlen, in dem sie zahlreiche Maschinen und Werkzeuge aus der Firmenhalle abtransportierten. Doch dank eingebauter GPS-Technik konnte das Fahrzeug im Ruhrgebiet sichergestellt werden – mitsamt der Beute hatten es die Einbrecher in einer Hochhaussiedlung im Duisburger Norden abgestellt.