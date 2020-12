Nach Erweiterung: Bürgerhaus Schutzbach soll ein Treffpunkt werden

Schutzbach

Die Theke und die Küche sind schon eingebaut worden und weisen auf die künftige Bestimmung des umgestalteten und erweiterten Bürgerhauses in Schutzbach hin. „Es soll ein Treffpunkt werden“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, Otfried Schneider. Er stellte gemeinsam mit Ortsbürgermeister Detlef Faikus und Bauleiter Paul-Heiner Zöllner den Fortgang des ambitionierten Bauprojektes vor. Geld, Eigenleistung und viel Herzblut steckt der Heimatverein in diese Maßnahme. „Wir haben Gegenwart und Zukunft im Blick“, erläutert Schneider das Engagement. Ziel ist es, Schutzbach als Ort für Neubürger attraktiv zu gestalten – „interessant zu sein“, wie es der Vorsitzende formuliert. So ist der Heimatverein eher ein Förderverein der Kommune.