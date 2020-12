Friesenhagen-Schönbach

Keine Gefahr für die Umwelt und das Trinkwasser in der Region sieht die Kreisverwaltung in Altenkirchen nach dem Diesel-Unglück am Freitag im Friesenhagener Weiler Schönbach. Auf Anfrage der Rhein-Zeitung hieß es, es sei kein Dieselkraftstoff aus dem umgekippten Tank ins Trinkwasser gelangt, auch jedwede weiteren negativen Folgen seien ausgeschlossen. Etwas ernster war die Situation wohl am benachbarten Bach.