Nach Diebstahl: Paar in Mudersbach von Ladenmitarbeitern und Kindern verfolgt

Mitarbeitern des örtlichen Rewe-Marktes und zwei aufmerksamen Kindern ist es zu verdanken, dass am Mittwochnachmittag ein flüchtiges Pärchen nach einem Diebstahl von der Polizei dingfest gemacht werden konnte.

Dank der Mithilfe von Mitarbeitern des Rewe-Marktes in Mudersbach und zwei aufmerksamer Kinder konnte die Polizei Betzdorf ein kriminelles Pärchen dingfest machen.

Dank der Mithilfe von Mitarbeitern des Rewe-Marktes in Mudersbach und zwei aufmerksamer Kinder konnte die Polizei Betzdorf ein kriminelles Pärchen dingfest machen. Foto: Armin Weigel, picture alliance/dpa

Anzeige

Am frühen Mittwochnachmittag wurde die Polizeiinspektion Betzdorf über einen aktuellen Ladendiebstahl im Rewe-Markt in Mudersbach in Kenntnis gesetzt. Mitarbeiter hätten die Verfolgung des flüchtigen Pärchens aufgenommen. Den männlichen Tatverdächtigen, einen 40-jährigen aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, konnten die Mitarbeiter unweit des Ladengeschäfts stellen und festnehmen. Hier konnte der Tatverdächtige von einer Streife hiesiger Dienststelle übernommen werden. Das geht aus einer Presseinfo der PI Betzdorf hervor.

Die weibliche Tatverdächtige, eine 24-jährige aus der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg), konnte sich jedoch zunächst weiter entfernen. Zwei zufällig vorbeikommende, aufmerksame Kinder erkannten jedoch die Situation und verfolgten mit ihren Fahrrädern die Flüchtige in sicherem Abstand. Im weiteren Verlauf konnten die Kinder einer weiteren eingesetzten Streife die Tatverdächtige zeigen, sodass auch diese kontrolliert werden konnte. Bei der polizeibekannten Tatverdächtigen konnte Diebesgut sichergestellt werden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde im Rahmen der Aufnahme des Sachverhalts festgestellt, dass gegen den männlichen Tatverdächtigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vorlag, ebenfalls wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Da er den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Beendigung der Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, um dort seine Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten.

Beide Tatverdächtige erwartet nunmehr ein weiteres Strafverfahren. red