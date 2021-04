Die Rückkehr des Winters in der Nachosterzeit dürfte so manchen im AK-Land überrascht haben, insbesondere die Autofahrer. Nicht nur in den Höhenlagen des Kreises kam es auf schneeglatten und rutschigen Straßen zu Unfällen. Die gute Nachricht vorneweg: Es blieb bei Blechschäden, ernsthaft verletzt hat sich nach Auskunft der hiesigen Polizeidienststellen niemand. Hier ein Überblick über die „Ausrutscher“ im Kreis und im Siegerland: