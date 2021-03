Nach der Pandemie geht es erst einmal nach Spanien: Vater und Sohn bauen Lieferwagen zu Wohnmobil um

So manche, eher introvertierte Leseratte dürfte die Lockdowns vielleicht sogar begrüßt haben. Bernd und Cornelius Schacht aus Herdorf indes ganz sicher nicht. Sie wissen nämlich: „Es gibt immer was zu tun.“ Und in Zeiten, die von Ausgangssperren, geschlossenen Sporthallen, Geschäften und Kneipen sowie von Kontaktbeschränkungen und Reiseverboten geprägt sind, können Menschen, die derart gewickelt sind, schnell mal einen Lagerkoller erleiden. Um dem vorzubeugen, schmiedeten Vater und Sohn im Herbst 2020 einen Plan: Sie würden die Phase des Stillstands sinnvoll nutzen, sich gemeinsam einem Herzensprojekt widmen – und einen VW Lieferwagen (Modell „Crafter“) zu einem Wohnmobil umbauen.