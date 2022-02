Frohe Kunde für die Mitglieder der Altenkirchener Schützengesellschaft, die „Grünröcke“ aus befreundeten Vereinen und alle Feierfreudigen in der Kreisstadt und Umgebung: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird es in diesem Jahr am ersten Juliwochenende wieder ein Schützenfest in Altenkirchen geben. Das hat der Vorstand der Schützengesellschaft kürzlich beschlossen, wie der Vorsitzende Jens Gibhardt auf RZ-Nachfrage berichtet.