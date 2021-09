Katzenbach

Nach Corona-Krise: Die Siegperle Kirchen will sich neu erfinden

Siegperle-Vorsitzender Sven Wolff begrüßte zur Jahresversammlung im Hotel „Zum Weißen Stein“ in Katzenbach 72 „Siegperlen“ – das erste größere Treffen seit eineinhalb Jahren Corona-Pandemie. In seiner Begrüßung brachte es Wolff auf den Punkt, „es war eine echt lange Corona-Durststrecke, eine Pandemie, die auch unser sonst so geselliges Vereinsleben komplett aus der Bahn geworfen hat“. Ziel werde es sein, so Wolff, alles, was dem Verein wichtig sei, Schritt für Schritt gemeinsam zurückzugewinnen. Auch die Siegperle werde sich dabei „ganz neu erfinden“ müssen.