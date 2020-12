Betzdorf

„Wir sind sehr froh über diesen Tag!“ Fast wie ein Stoßseufzer klingt dieser Satz des kommissarischen Schulleiters am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen. Damit meint Studiendirektor Joachim Langhauser den gestrigen Montag, an dem die Schule vorsorglich geschlossen war – wegen Corona-Fällen in mehreren Klassen. Langhauser und seine Kollegen hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun, die Lage in den Griff zu bekommen.