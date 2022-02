Schon gut vier Monate sind vergangen, seit im Kreis Altenkirchen die Bürger bei der Wahl eines neuen Bundestags zur Urne schritten. Für Aufsehen sorgte in der Woche nach dem Wahlsonntag auf lokaler Ebene das starke Abschneiden der AfD in einigen Ortsgemeinden. Auch in Mehren war das der Fall, wo sich der Gemeinderat klar von der Partei abgrenzt.