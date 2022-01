Siegen

Nach brutaler Attacke auf drei Männer in Siegen: Vorfall wird in ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ geschildert

Drei Männer sind im Juni 2020 in der Siegener Innenstadt von mehreren Tätern attackiert und zwei von ihnen schwer verletzt worden. Als die Polizei nur wenige Minuten später mit mehreren Streifenwagen eintraf, war die Personengruppe um die Täter herum bereits verschwunden, von den Angreifern fehlt bislang jede Spur. Aus diesem Grund wird der Vorfall am Mittwoch, 12. Januar, in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ geschildert.