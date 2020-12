Duisburg/Betzdorf

Die Duisburger Polizei fahndet bundesweit mit Hochdruck nach einem 39-jährigen Betzdorfer, der am Mittwoch im Böninger Park in der Rheinmetropole seine von ihm getrennt lebende Frau mit einem Messer attackiert haben soll. Die 40-Jährige wurde dabei so schwer am Hals verletzt, dass sie notoperiert werden musste. Eine 19-Jährige Tochter, die dazwischenging, erlitt Schnittverletzungen. Aktuell besteht bei beiden keine Lebensgefahr.