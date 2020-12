Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 14:59 Uhr

Betzdorf

Nach Bluttat in Duisburg: 39-Jähriger in Betzdorf gefasst

Schneller Fahndungserfolg dank Amtshilfe der Betzdorfer Polizei: Ein 39-Jähriger, nach dem bundesweit gesucht wurde, weil er in einem Duisburger Park mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben soll (die RZ berichtete) ist am späten Donnerstagnachmittag nach einem Zeugenhinweis nahe seiner Wohnanschrift in der Siegstadt festgenommen worden. Laut Polizei leistete er keinen Widerstand. Der 39-Jährige hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf der Flucht vom Tatort eine Beinverletzung zugezogen, die zunächst in einem Krankenhaus behandelt wurde. Anschließend brachten Polizisten ihn nach Duisburg. Er wurde am Freitag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes dem Haftrichter vorgeführt.