Nach Autoknacker-Vorfällen: Duo zum zweiten Mal vor Gericht

Fast ein Jahr lang hat eine Bande von Autoknackern bis September 2020 die Besitzer teurer Nobelkarossen in Angst und Schrecken versetzt und sich dabei auf Fahrzeuge mit der Schlüssellostechnik Keyless Go spezialisiert. Mehr als 40 Autodiebstähle gab es allein in den Kreisen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied – bis die Serie plötzlich endete. Der Polizei im Oberbergischen Kreis, wo die Bande sich ebenfalls betätigt hatte, gelang im September die Festnahme der Anführer. Sie müssen sich derzeit in einem Mammutprozess vor dem Landgericht Bonn verantworten.