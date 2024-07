Plus Altenkirchen Nach Aus für Krankenhaus: Notruf aus Altenkirchen an Minister Hoch Von Markus Kratzer i Notruf aus Altenkirchen an Minister Hoch Foto: Markus Kratzer Politik, Unternehmen und Belegschaft kämpfen gemeinsam für das Krankenhaus Altenkirchen. Das ist die Botschaft eines Dialogs in der Kreisstadt. Adressat eines Notrufs soll der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch werden. Lesezeit: 3 Minuten

Der Stachel sitzt tief – sehr tief. Die Ankündigung der DRK-Trägergesellschaft Süd-West, das Krankenhaus in Altenkirchen spätestens zum 15. August faktisch dichtzumachen, war ein „neuerlicher Schlag in die Magengrube“ für die Klinikbeschäftigten und die politisch Verantwortlichen, wie an jenem Abend zu hören ist. An einem Abend, bei dem nicht das ...