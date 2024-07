Plus Kreis Altenkirchen

Nach Aus für Krankenhaus Altenkirchen: DRK-Vizechef im Kreis fordert Absetzung der Geschäftsleitung

i „Vielfalt macht uns stark“: Dieses Banner neben dem Eingang des Altenkirchener Krankenhauses passt nicht zur aktuellen Entwicklung. Denn das DRK schwächt den Standort in der Kreisstadt weiter massiv. Foto: Markus Kratzer

Medizin und Politik – er kennt beide Welten. Der Gebhardshainer Arzt Klaus Kohlhas ist Vorstandsmitglied der Kreisärzteschaft, DRK-Vizepräsident im AK-Land und führt die FDP-Fraktion im Altenkirchener Kreistag. Im Interview mit unserer Zeitung äußert er sich sehr kritisch zu den von der DRK-Trägergesellschaft Süd-West angekündigten neuerlichen Einschnitten an den Krankenhäusern in Altenkirchen und Kirchen. Für ihn ist die Geschäftsleitung in Mainz untragbar geworden.