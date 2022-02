„Wo sollen wir denn jetzt hingehen?“, wird Malermeister Dieter Trapp von seinen Stammkunden immer wieder gefragt, seit es sich in Niederfischbach herumgesprochen hat, dass er das Geschäft aufgibt. Der Betrieb, der seit 94 Jahren an der Konrad-Adenauer-Straße 78 steht, schließt am 28. Februar für immer seine Türen.