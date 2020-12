Horhausen

Der Heimat- und Verkehrsverein Horhausen steht vor der Auflösung. „Schweren Herzens hat der Vorstand beschlossen, den Mitgliedern zu empfehlen, die Auflösung des Vereins zu beschließen“, teilt der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins, Rolf Schmidt-Markoski, mit. So soll über das Ende des Vereins in der Mitgliederversammlung am Samstag, 17. Oktober, abgestimmt werden.