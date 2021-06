Seit 67 Jahren gibt es das Schuhaus Nickel in der Bahnhofstraße in Betzdorf. Am 1. Juli 1954 erfolgte die Eröffnung in der Stadt an Sieg und Heller, erzählt Geschäftsführerin Ann-Christin Nickel von Schuh Nickel in Herborn, dem Stammsitz des Unternehmens.