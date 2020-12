Kreis Altenkirchen

Franz Kick, Leiter des Kreisforstamtes, ist quasi selbst schon eine Institution. Seit 1986 hat er seinen Posten inne, satte 34 Jahre. Doch nun heißt es für den 1954 in Kirchen geborenen Kick Abschied nehmen. Am 31. Mai geht er nach 40 Jahren Dienstzeit bei Landesforsten Rheinland-Pfalz und 34 Jahren Forstamtsleitung in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht derweil schon fest.